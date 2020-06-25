Более 6,5 тысяч человек готовы бороться с возможным паводком в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. человек личного состава готовы бороться с возможным паводком в районах Приморского края. Как сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства, для этих целей также подготовлено более 2 тыс. единиц техники.

"Более 6,5 тыс. человек личного состава готовы оперативно реагировать в зонах возможного подтопления для того, чтобы проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Также в полной готовности - более 2 тыс. единиц техники и почти 200 плавсредств. В 14 муниципальных районах Приморья проведены работы по расчистке и берегоукреплению рек и ручьев, водоотводных каналов. Возведены временные сооружения вдоль береговой линии, восстановлены участки противопаводковых дамб", - сообщила пресс-служба по итогам краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Из-за затяжных дождей уже осложнилась обстановка в нижнем течении реки Малиновка, возникла угроза подтопления сел Соловьевка и Веденка, участков дорог местного значения. Кроме того, из-за дождей временно ограничено движение легковых машин на автодороге Загорное - Краснояровка в Яковлевском районе. По данным синоптиков, в целом в июне выпало уже 100-179% месячной нормы осадков. Согласно прогнозу, дожди продолжатся в Приморье в четверг и пятницу.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки на Дальнем Востоке, в частности в Приморском крае. Там оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тыс. домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 195 человек.

Строительство дамб и других противопаводковых сооружений на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) идет по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил МЧС РФ и аппарату полпредства проверить, как исполняется это поручение.