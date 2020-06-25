В Железноводске с июля возобновят проведение Курортных вечеров

ПЯТИГОРСК, 25 июня. /ТАСС/. Курортные вечера возвращаются после пандемии в Железноводск (Ставропольский край), сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Первый Курортный вечер состоится 11 июля. Сейчас готовится программа выступлений, с учетом всех требований Роспотребнадзора, которая будет интересна жителям и туристам разного возраста", - говорится в сообщении.

Основной акцент, как и в прежние годы, Железноводск сделает на джазовое-эстрадное направление. Также готовятся несколько танцевальных мастер-классов по разным хореографическим жанрам, которые жители и туристы смогут освоить бесплатно во время отдыха в Курортном парке.

Курортные вечера будут проходить в Железноводске дважды в неделю на Курортной площади перед Пушкинской галереей.

Санатории Железноводска начали активно принимать гостей из различных регионов России. Главным требованием при заезде в здравницы Железноводска остается справка об отрицательном тесте на COVID-19.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц.