Моряки Севфлота нашли на Новой Земле место продовольственного депо исследователей Арктики

МУРМАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Экипаж судна "Эльбрус" обнаружил во время выполнения задач северного завоза предполагаемое место продовольственного депо исследователей Арктики XIX века на Новой Земле. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Северного флота.

"Экипаж судна тылового обеспечения Северного флота "Эльбрус" с большой долей вероятности обнаружил место продовольственного депо австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, открывшей миру архипелаг Земля Франца-Иосифа", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это открытие моряки сделали во время выполнения задач северного завоза на острова Северного Ледовитого океана. Попутно экипаж "Эльбруса" под командованием капитана Вячеслава Губарева выполнил рекогносцировку маршрута предстоящей в августе комплексной экспедиции Северного флота у берегов Новой Земли, необходимость которой была вызвана слабой изученностью акватории прилегающей к Северному острову этого архипелага.

"Наиболее детально экипаж судна обследовал берега островов Баренца. Погодные условия и ледовая обстановка позволили сфотографировать и сделать видеосъемку восточного и западного островов Баренца, а также участок полуострова Литке. Анализ полученных североморцами фото- и видеоматериалов позволяет сделать вывод об обнаружении возможной исторической находки - места продовольственного депо одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций", - отметили на флоте.

Продовольственное депо на архипелаге Новая Земля было заложено 15 августа 1872 года спонсором экспедиции графом Иоганном Вильчеком. Объем затраченных на его создание средств составлял треть от всего потраченного на экспедицию. Экспедиция Вайпрехта и Пайера закладкой не воспользовалась, а сведений о ее последующем обнаружении нет. Комплексное исследование арктических архипелагов началось в 2018 году по инициативе нынешнего главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, командовавшего тогда Северным флотом. Эта инициатива была поддержана министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и Русским географическим обществом.

В пресс-службе сообщили, что в августе один из отрядов комплексной экспедиции Северного флота планирует высадиться на островах Баренца и совместно с учеными Русского географического общества найти исторические артефакты, подтверждающие открытие североморцев. В нынешнем году комплексная экспедиция охватит острова архипелага Новая Земля, а также часть континентального побережья северных морей, в частности на полуострове Таймыр.