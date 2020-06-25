Голосование по поправкам к конституции прошло на крайней точке Ямала

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ прошло на острове Белом в Карском море - крайней точке Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил ТАСС секретарь территориальной избирательной комиссии Ямальского района ЯНАО Дмитрий Девятков в четверг.

Как пояснил ТАСС председатель избирательной комиссии Андрей Гиберт, на острове работает метеорологическая станция, и четыре человека, проживающие там, являются ее сотрудниками.

"На острове Белом проголосовало четыре человека, как и планировалось. Добраться до острова удалось без трудностей - долетели на вертолете. Это у нас отработано, мы туда летаем только на федеральных выборах, потому что на них голосует вся территория РФ", - рассказал Девятков.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы не создавать скопление людей на участках и обеспечить безопасность участникам голосования в ситуации с коронавирусом.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом глава государства в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что его необходимо перенести.