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Голосование по поправкам в конституцию

Голосование по поправкам к конституции прошло на крайней точке Ямала

На острове Белом проголосовало четыре человека

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ прошло на острове Белом в Карском море - крайней точке Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщил ТАСС секретарь территориальной избирательной комиссии Ямальского района ЯНАО Дмитрий Девятков в четверг.

Как пояснил ТАСС председатель избирательной комиссии Андрей Гиберт, на острове работает метеорологическая станция, и четыре человека, проживающие там, являются ее сотрудниками.

"На острове Белом проголосовало четыре человека, как и планировалось. Добраться до острова удалось без трудностей - долетели на вертолете. Это у нас отработано, мы туда летаем только на федеральных выборах, потому что на них голосует вся территория РФ", - рассказал Девятков.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы не создавать скопление людей на участках и обеспечить безопасность участникам голосования в ситуации с коронавирусом.

Изначально голосование было назначено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом глава государства в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что его необходимо перенести.

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РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округГолосование по поправкам в конституцию
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