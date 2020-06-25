Первый замглавы МЭР Бабич возглавил совет директоров "Курортов Северного Кавказа"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Первый заместитель главы министерства экономического развития России Михаил Бабич избран председателем обновленного совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК). Об этом в четверг сообщается на сайте министерства.

В начале июня на годовом собрании акционеров КСК был избран новый совет директоров компании, в который вошли, в частности, представители Министерства экономического развития РФ, полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе, а также глава Ростуризма.

"Совет директоров АО "Курорты Северного Кавказа" избрал нового председателя. Им стал первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич", - говорится в сообщении.

В соответствии с уставом КСК, совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании. К его компетенции относится определение приоритетных направлений деятельности компании и проведение политики, обеспечивающей достижение поставленных целей и задач.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет окончательно ликвидировано до 30 июня 2020 года.

"С момента перехода полномочий по управлению институтами развития в Минэкономразвития России в АО "КСК" проведен глубокий аудит деятельности, проходит оптимизация расходов и системы управления. Сейчас министерство внедряет системный подход к развитию экономики СКФО и функционированию институтов развития как основных локомотивов. Главный фокус - на инфраструктурное развитие территории, устранение правовых и организационных барьеров, вывод экономики из тени, привлечение новых резидентов", - сообщили в Минэкономразвития.

Как отметили в МЭР, в конце мая Бабич также был избран председателем совета директоров "Корпорации развития Северного Кавказа".

О компании

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня), Эльбрус (Кабардино-Балкария), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия), а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан).