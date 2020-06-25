Более 20 млрд рублей инвестиций требуется для завершения газификации Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Проектирование и строительство более 600 объектов газификации, а также реконструкция около 900 объектов позволят завершить газификацию Ростовской области, для этого потребуется более 20 млрд рублей, сообщил в четверг на заседании правительства региона заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики области Игорь Сорокин.

"Для успешного завершения газификации Ростовской области необходимо выполнить проектирование и строительство более 600 объектов газификации, а также реконструкцию и техническое перевооружение порядка 900 объектов газоснабжения на общую сумму более 20 млрд рублей", - сказал Сорокин, отметивший, что на начало 2020 года уровень газификации региона составил 88,4%.

В ноябре 2019 года губернатор Василий Голубев заявил, что газификация региона может быть завершена в течение пяти лет. По оценке генерального директора "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" Владимира Ревенко, газификация Ростовской области потребует выделения около 40 млрд рублей.

В 2020 году, по словам Сорокина, инвестиции в газовую инфраструктуру Ростовской области составят 1,2 млрд рублей. Он уточнил, что на газификацию будет направлено 636 млн рублей из средств надбавки на услуги по транспортировке газа и 526 млн рублей - из чистой прибыли компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону".

Как отметил Сорокин, в рамках программы газификации региона выполняется проектирование 11 объектов, а также строительство 16 объектов газификации в 17 муниципальных образованиях области. "В 2020 году будет окончена реализация 6 объектов проектирования и 8 объектов строительства, предусмотренных программой газификации 2019 года, - сказал Сорокин. - Кроме того, будет построено более 110 км сетей газоснабжения. В результате реализации мероприятий программы будет обеспечена возможность газификации более 4,5 тыс. домовладений".

Между "Газпромом" и правительством Ростовской области действует программа развития газоснабжения и газификации области на период до конца 2020 года. Реализация программы позволила увеличить уровень газификации региона с 67,7 до 88,4%.