В Усть-Луге открыли железнодорожное сообщение терминала по перевалке минеральных удобрений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Терминал по перевалке минеральных удобрений "Ультрамар" в Морском торговом порту Усть-Луга Ленинградской области начал принимать грузы по специально созданной железной дороге. Первый грузовой состав торжественно встретили в четверг во время церемонии с участием губернатора региона Александра Дрозденко, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Терминал начинает работу, но развитие комплекса продолжается. Здесь будет построено 34 купольных склада", - сообщили в пресс-службе. Представители областного правительства также отметили, что проект позволит полностью обеспечивать экспортную перевалку удобрений в отечественных портах, а также будет способствовать развитию социальной инфраструктуры в районе морского порта.

"Приход в регион "Ультрамара" важен не только с точки зрения налогов. В части развития портовых мощностей терминал позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду: вместо отдельных терминалов разных производителей мы получаем "одно окно", причем работающее по технологии закрытой перевалки. Кроме того, "Ультрамар" - надежный партнер для развития Вистино - населенного пункта, где будут проживать сотрудники терминала", - цитирует пресс-служба Дрозденко.

Компания "Ультрамар" с 2017 года реализует проект строительства морского терминала и объектов складской и железнодорожной инфраструктуры в морском порту Усть-Луга для перевалки минеральных удобрений объемом 12 млн тонн ежегодно на первом этапе, с расширением до 25 млн тонн на втором этапе.

Во время реализации первого этапа построены 11 км железнодорожных путей и путепровод, возводится складской комплекс на 1 млн тонн единовременного хранения минеральных удобрений. На финальном этапе находится строительство контейнерной площадки и площадки генеральных грузов. Для Морского отгрузочного терминала создан искусственный земельный участок площадью порядка 4 га, заканчивается строительство причальной стенки длиной 280 м с размещением на ней судопогрузочной машины и крана-манипулятора.