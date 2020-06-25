Дума Ставропольского края утвердила увеличение площади курортного Кисловодска на 60%

СТАВРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Дума Ставропольского края поддержала предложение об увеличении площади города-курорта Кисловодска на 65 кв. км - до 173 кв. км. По мнению главы муниципалитета Александра Курбатова, новые земли помогут развитию туристского потенциала города.

"Главная цель, задача, направлены на реализацию решения <…> о реализации Стратегии социально-экономического развития города Кисловодска до 2035 года. В документе обозначены позиции увеличения количества отдыхающих до 700 тыс. в год, развитие санаторно-курортной, рекреационной направленности, создание туристических маршрутов и сети инфраструктуры. Предусматривается присоединение 65 кв. км к существующим сегодня 108 кв. км", - сказал Курбатов на заседании в четверг.

Предложение об увеличении территории Кисловодска парламентарии поддержали единогласно. Согласно пояснительной записке к законопроекту о расширении границ города-курорта, новые территории в Кисловодске появятся за счет земель трех сельсоветов Предгорного района - Нежинского, Подкумского и станицы Ессентукской. "На сегодняшний день в рамках проектных решений будут разработаны мероприятия по использованию этих территорий", - отметил Курбатов.

Как сообщалось, стратегию развития города Кисловодска до 2035 года депутаты Думы края приняли в январе 2020 года. Документ предполагает удвоение турпотока к 2035 году, рост объема инвестиций, увеличение продолжительности жизни жителей курортного города, увеличение площади благоустройства и озеленения территории и другие направления.

Кисловодск расположен в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Это один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения. Основные природные лечебные ресурсы города - минеральные воды, грязи и климат. В 2019 году в Кисловодске побывали 346 тыс. человек, что на 7,6% больше, чем в 2018 году. За последние три года турпоток увеличился на 13%.