Власти Кабардино-Балкарии в полном объеме закупили средства защиты для проведения ЕГЭ

НАЛЬЧИК, 25 июня. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приобрели маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, необходимые для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии, сообщил в четверг журналистам и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзор Езаов.

"Особенности этого года предъявляют дополнительные требования, и мы постарались максимально учесть возможные риски, во главе угла стоит здоровье наших детей и организаторов. Руководство республики провело огромную работу, и на сегодня завершается тестирование организаторов на коронавирус, это порядка 2 тыс. человек. Были выделены деньги из регионального бюджета, нам помогли и муниципалитеты, что позволило в полном объеме закупить средства защиты - маски, перчатки, санитайзеры", - сказал Езаов.

ЕГЭ будет проходить в Кабардино-Балкарии в 27 пунктах, которых достаточно для проведения аттестации с соблюдением требований Роспотребнадзора. "Послабления в плане того, что русский язык разрешено провести в два дня, нам позволило избежать открытия новых пунктов приема ЕГЭ, возникло бы много организационных и технических проблем, мы посчитали, что наших пунктов хватит", - добавил он.

В связи с тем, что итоговая аттестация в школах уже состоялась и выпускникам выданы аттестаты, ЕГЭ в КБР будут сдавать 3 045 человек (ранее было заявлено 4 755 человек). "Пиковая нагрузка ожидается 6 июля, когда будут сдавать русский язык, на этот экзамен заявлено 3 045 человек, в остальные дни сдающих будет меньше", - добавил чиновник.

Основная волна сдачи ЕГЭ начнется в России с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.