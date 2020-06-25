Из Азербайджана в Россию через дагестанский коридор вернулись 450 граждан РФ

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане в четверг покинули 450 граждан России. Для них был организован спецкоридор на российско-азербайджанской границе, сообщил ТАСС министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Сегодня через дагестанский участок российско-азербайджанской границы мы приняли 450 российских граждан, возвращающихся домой из Азербайджанской Республики. На территории таможенного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр" сотрудники Роспотребнадзора, врачи провели их термометрию, анкетирование, приняли все рекомендуемые Роспотребнадзором меры. Все перешедшие границу в ближайшее время, согласно режиму самоизоляции и по решению оперштаба республики, будут отправлены в обсервацию на двухнедельную самоизоляцию", - сказал Муслимов.

По его словам, граждане будут размещены в трех обсерваторах на территории Махачкалы. "Большинство из них - жители других регионов России. После обсервации все они смогут поехать в регионы своего проживания", - добавил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 мая во время телефонного разговора условились дать профильным ведомствам поручения по вопросам, связанным со скоплением в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана. В тот же день глава Дагестана Владимир Васильев попросил Путина помочь синхронизировать процесс возвращения граждан РФ и Азербайджана, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии госграницу. По его словам, это нужно, чтобы избежать распространения инфекции и сделать процесс более системным. В качестве одной из мер Васильев предложил пропускать желающих пересечь границу группами.