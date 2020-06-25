Строительство в Северной Осетии трех малых ГЭС позволит создать до 600 рабочих мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Строительство трех малых ГЭС в Северной Осетии к 2025 году позволит создать до 600 рабочих мест. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Продолжается работа по планированию строительства малых гидроэлектростанций на территории Алагирского, Ирафского и Моздокского районов. В пик строительства, по предварительным подсчетам специалистов, на работах будет задействовано до 600 человек", - говорится в сообщении.

Министерство ЖКХ, топлива и энергетики республики рекомендует "Русгидро" сделать упор на привлечение к работам местных жителей. После запуска объектов в работу штат сотрудников составит ориентировочно 30 человек. Кроме рабочих мест, малые ГЭС принесут для местных бюджетов в общей сложности до 85 млн рублей налоговых отчислений.

"Русгидро" совместно с Министерством ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии прорабатывает возможность строительства трех ГЭС на территории республики. Новые станции общей мощностью 17,5 мВт стабилизируют ситуацию с подачей электроснабжения в горных населенных пунктах Северной Осетии, сократят дефицит электроснабжения и дадут толчок для развития туристического кластера в районах. Инвестиционный проект "Русгидро" оценивает в 4 млрд рублей. Строительство запланировано в период с 2021-го по 2024 год.