Власти: Архангельская область испытывает дефицит медиков для борьбы с коронавирусом

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Больницы Архангельской области испытывают дефицит специалистов для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в четверг на заседании регионального оперштаба сообщил министр здравоохранения региона Антон Карпунов.

"Сейчас нам не хватает специалистов, потому что уже фактически два месяца прошло, люди работают в достаточно большом напряжении. Плюс в ноябре формировался график отпусков на лето, поэтому здесь дефицит такой объективный. Однако, тем не менее, работа продолжается", - сказал Карпунов.

Как отметил на заседании оперштаба главный врач Архангельской первой городской клинической больницы Сергей Красильников, еще одной причиной кадрового дефицита становится неизбежная заболеваемость врачей, которые вынуждены проходить двухнедельный карантин.

Присутствующий на мероприятии глава регионального оперштаба Артем Вахрушев добавил, что благоприятные условия для снятия ряда ограничений в регионе могут сложиться в ближайшие месяцы. По его прогнозу, второй этап может начаться в июле, а третий - в августе, тогда планируется снять запреты на работу предприятий общепита и некоторых других видов услуг. Решение об этом будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора.

Власти Архангельской области с 15 июня приступили к первому этапу снятия ограничений. В частности, в регионе разрешили работать объектам торговли, массажным салонам, парикмахерским и салонам красоты. Также отменены требования об двухнедельной изоляции для граждан, прибывающих в Архангельскую область. Кроме того, спортивным командам в регионе разрешили проводить тренировки.

По данным регионального штаба, в Архангельской области зафиксировано 5 107 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2 295 пациентов выздоровели и выписаны. Значительное число случаев заражения коронавирусом за последние несколько дней зафиксировано в Северодвинске, на сегодняшний день в городе заразились 2 259 человек, из них 1 536 - сотрудники судостроительных предприятий.