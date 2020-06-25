Межрегиональный фестиваль казачьей культуры впервые пройдет в Адыгее в заочном формате

МАЙКОП, 25 июня. /ТАСС/. Организаторы XXIX Межрегионального фестиваля казачьей культуры в связи с пандемией коронавируса приняли решение провести его в сентябре в заочном формате, сообщил ТАСС в четверг министр культуры республики Юрий Аутлев.

"Коронавирус внес коррективы в наши планы по проведению одного из старейших в регионе фестивалей. Конечно, ничто не заменит человеческого общения, но из-за сложной эпидемической обстановки, не зная, какая ситуация будет в сентябре, мы приняли решение впервые провести Межрегиональный фестиваль казачьей культуры в заочной форме", - сказал министр.

По словам Аутлева, заявки на фестиваль будут приниматься с 1 июля по 31 августа, затем с 11 по 13 сентября жюри оценит переданную в видеоформате конкурсную программу среди взрослых и детских творческих коллективов, солистов, гармонистов-баянистов, казачьих фольклорно-этнографических коллективов народного творчества, мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Планируется заочно провести и научно-практическую конференцию, посвященную Году памяти и славы и 150-летию со дня образования Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска.

В составе жюри фестиваля традиционно будут известные представители казачьей и национальной культуры из Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области. В качестве почетного председателя жюри на фестиваль приглашен народный артист России, Украины, Абхазии, республик Адыгея, Карачаево-Черкесия, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко. Объявление победителей фестиваля состоится 20 сентября, сообщил министр.

"В минувшем году фестиваль собрал в Адыгее более 70 взрослых и детских творческих коллективов из 10 регионов России и Луганской народной республики", - добавил министр.

Впервые фестиваль прошел в 1992 году по инициативе казаков поселка Тульский и при поддержке работников районного дома культуры. С 1998 года ему присвоен статус регионального, а с 2015 года - межрегионального. В Майкопский казачий отдел, объединяющий порядка 5,4 тыс. казаков, входят районы Краснодарского края и Адыгеи. На территории Кубани действуют три казачьих общества - Апшеронское, Белореченское, Мостовское, в Адыгее пять - Гиагинское, Кошехабльское, Красногвардейское, Майкопское районное и районное общество Майкопа.