Дом на более 100 квартир построят в Карачаево-Черкесии для сотрудников МВД и их семей

ЧЕРКЕССК, 25 июня. /ТАСС/. Многоквартирный 17-этажный дом на 106 квартир будет построен в Черкесске для сотрудников и ветеранов МВД. Закладка капсулы в фундамент состоялась в четверг, написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня вместе с начальником ГУ МВД РФ по СКФО, генерал-полковником полиции Сергеем Бачуриным, министром внутренних дел по КЧР полковником Александром Мельниченко, мэром Черкесска Алексеем Баскаевым в присутствии сотрудников, ветеранов МВД принял участие в церемонии закладки капсулы в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР", - написал Темрезов.

Он добавил, что окончание строительных работ запланировано на 2022 год. Новый 17-этажный дом станет самым высоким в Черкесске и будет включать 106 квартир, спортивную и детскую площадку. Он будет расположен в новом северном микрорайоне города, где также строится новое здание регионального МВД, школы, детские сады, дороги, детские площадки, парковая зона.

"Строительство данного социально значимого объекта позволит обеспечить жилыми помещениями 106 семей сотрудников и пенсионеров МВД по Карачаево-Черкесской Республике, состоящих в очереди с 1996 года на получение социального жилья. Уверен, такое масштабное решение жилищного вопроса позволит сотрудникам подразделений МВД активно выполнять служебные задачи, зная, что близкие будут жить в комфортных условиях", - отметил Темрезов.