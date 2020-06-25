Новые музыкальные инструменты закупят в 15 учреждений культуры и школ искусств в Ингушетии

МАГАС, 25 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют закупить новые музыкальные инструменты в 15 учреждений культуры, школ искусств и музыкальных школ региона. Оборудование будет приобретено на средства, выделенные республике из федерального бюджета, рассказал ТАСС замминистра культуры Ингушетии Рустам Таркоев.

"Нам из федерального центра выделено более 300 млн рублей на мероприятия по подготовке празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. В рамках этой суммы мы планируем приобрести музыкальные инструменты для 15 учреждений культуры, музыкальных школ и школ искусств. Во многих республиканских учреждениях культуры очень старые инструменты, которые необходимо постоянно настраивать", - сказал Таркоев.

По его словам, ведомством будет не только обновлен парк музыкальных инструментов, но также закуплены инструменты, которых ранее в школах не было.

"Мы намерены обновить парк фортепиано, закупим рояли, арфы, виолончели, скрипки, альты, национальную гармонь - в зависимости от направления специфики школы. К примеру, ранее ни в одной школе не было арфы, в некоторых не было скрипки и альта. Если мы сегодня не будем воспитывать свою базу музыкантов на различных инструментах, то культура в регионе не будет развита", - добавил замминистра.