"Прибрежный Арбат" появится на Итурупе по федеральной целевой программе развития Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в этом году построить на берегу острова Итуруп Большой Курильской гряды (Сахалинская область) общественное пространство с прогулочной зоной и площадками для отдыха. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Работа будет вестись по федеральной целевой программе (ФЦП) социально-экономического развития Курильских островов, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина. Основное ее финансирование проходит за счет областного бюджета.

"В этом году на набережной Итурупа построили прогулочную дорожку. Теперь планируется сделать ее больше, длиннее и лучше, благоустроить территорию. По задумкам архитектора, планируется, что место станет своеобразным Арбатом на Курилах, где будут собираться местные жители и туристы", - сказал собеседник агентства.

По информации областных властей, на набережной уже сделали освещение, обустроили место лавочками и беседками. В дальнейшем там появятся терраса с видом на море и смотровая площадка, откуда будут видны Курильский залив и река Курилка. Кроме того, общественное пространство оборудуют теневыми навесами, ветрозащитными экранами, создадут детские площадки и места отдыха. Сейчас идет подготовка к строительству дорожки, которая сможет привести гуляющих к местной достопримечательности - эвакуационной лестнице, связывающей нижнюю и верхнюю части города Курильска. Для этого властям необходимо решить земельные вопросы и убрать с территории ветхие строения.

"Курильские острова - место притяжения многих туристов. Здесь красивая и неизведанная природа, близость к Японии и еще много каких плюсов, но одной природой не обойтись. Нужно облагораживать городские территории, которые смогут подчеркнуть красоты наших лесов и морей. Новое общественное пространство на набережной станет прекрасной новой достопримечательностью на Итурупе", - прокомментировали ТАСС в администрации Курильского городского округа.

Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов предполагает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения островов. Действие программы рассчитано до 2025 года. Финансирование предполагается за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет внебюджетного финансирования. На мероприятия в рамках ФЦП в 2020 году будут потрачены 5,9 млрд рублей. Из них только 1,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета, остальные - из областного.