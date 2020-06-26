Приморье направит высвобожденные из-за переноса ВЭФ средства на социальные обязательства

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Высвобожденные в связи с переносом Восточного экономического форума (ВЭФ) средства, которые должны были обеспечить подготовку к мероприятию, вернутся в бюджет Приморья и будут направлены на выполнение социальных обязательств. Об этом ТАСС сообщила министр экономического развития региона Наталья Набойченко.

Росконгресс 19 июня сообщил, что ВЭФ, проведение которого было запланировано на сентябрь 2020 года, перенесен на сентябрь 2021 года. Пять лет подряд главной площадкой форума был кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском во Владивостоке.

"Подчеркнем, что высвобожденные в связи с отменой ВЭФ средства, в том числе на организацию и проведение мероприятий культурной и спортивной программ, будут возвращены в бюджет Приморского края для исполнения социальных обязательств региона перед жителями", - сказала Набойченко.

Она отметила, что основная задача региона на форуме - показать все возможности Приморья, и теперь власти будут искать иные пути, чтобы привлечь в край новые бизнес-проекты. "В том числе направим средства на проработку публичных инициатив в сфере государственно-частного партнерства. Также сейчас, когда туристическая отрасль по всей стране оказалась в сложной ситуации, закрыты границы, регионы начинают конкурировать между собой за внутренний рынок, поэтому часть средств пойдет на информационную поддержку туристической отрасли Приморья", - отметила собеседница.

Презентация проектов

Приморский край в нынешнем году намеревался показать на выставках ВЭФ проекты в сфере комплексной застройки, а также возможности для познавательного исторического и экологического туризма. "Важно, чтобы застройщики видели, что в Приморье эта ниша еще не заполнена. Нам нужны доступные квадратные метры, а этого мы сможем добиться, только привлекая в регион крупных и опытных девелоперов", - отметила собеседница агентства.

Вместе с тем, как указала глава краевого Минэкономразвития, ставшую традиционной выставку "Дни Дальнего Востока" в Москве пока не отменили, и Приморье собирается показать на ней конкурентные преимущества края, чтобы привлечь молодых специалистов. "Региону нужны молодые специалисты в самых разных сферах, а для этого важно показать, что наш край - территория, где интересно жить", - сказала она.

Набойченко рассказала, что в прошлом году стенды Приморского края на выставке "Дни Дальнего Востока" в Москве посетили более 70 тыс. человек, и это стало хорошей возможностью рассказать жителям и гостям столицы о возможностях отдыха в Приморье. Кроме того, очень популярны VR-маршруты по достопримечательностям края, которые власти презентовали на Восточном экономическом форуме, а затем отправили в столицу.

При подготовке к ВЭФ традиционно выделялись значительные средства на приведение в порядок территорий, подготовку гостиниц, транспортной сети. По словам Набойченко, независимо от проведения форума, в нынешнем году в городе проведут ремонт дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров более чем по 60 адресам. Кроме того, во Владивостоке заложено финансирование на благоустройство общественных территорий и зон отдыха. Всего на эти цели предусмотрено около 350 млн рублей.