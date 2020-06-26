Якутские художники расписали здания картинами на тему поправок в Конституцию РФ

ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Якутские художники создали муралы (живописные произведения на архитектурных сооружениях) на торцах двух жилых домов в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"Большие красочные полотна появились на торцах двух жилых домов в Якутске и в Жатае. Авторы работ - якутские художники Николай Григорьев и Софья Шилова, которым в рамках совместного с Центром компетенций по вопросам городской среды Якутии проекта было предложено создать картины по мотивам, перекликающимся с темами поправок в Конституцию РФ", - говорится в сообщении.

Мурал на стене дома на улице Дзержинского в Якутске рассказывает об освоении и заселении региона, а также о сохранении национальной культуры. На доме в Жатае картина повествует о бережном отношении к окружающему миру и охране семьи.

"В республике идет системная работа по улучшению городской среды, и муралы как вид уличного искусства не только облагораживают города и села, но и помогают зафиксировать важные для общества смыслы. Новые работы останутся хорошим напоминанием о ключевом общественно-политическом событии последних десятилетий", - привели в сообщении слова руководителя управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии Ирины Алексеевой.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране в четверг и продлится до 1 июля.