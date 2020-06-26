Рыбопромышленники предложили изменить природную ренту для развития рыбацких поселений

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) предложила скорректировать ставку природной ренты, чтобы за счет увеличения налоговых поступлений развивать рыбацкие поселения, сообщил ТАСС президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Сейчас для всех предприятий рыбохозяйственного комплекса действуют одинаковые ставки сбора за пользование водными биоресурсами независимо от того, производят ли они продукцию с высокой степенью переработки или экспортируют практически непереработанную рыбу и морепродукты. При этом сами ставки сбора не индексировались уже 10 лет.

"Наше предложение - корректировать ставки сборов за водные биологические ресурсы. Это приведет к повышению объема платежей с 2 млрд до 14 млрд рублей. К примеру, для Камчатского края такое решение позволит увеличить объем налоговых поступлений от рыбопромышленных предприятий в 1,5 раза - с 12,7 млрд до 20 млрд рублей", - сообщил Зверев.

В четверг Зверев в интервью на портале "Твой Дальний Восток" отметил, что специфика прибрежных поселений недостаточно учтена в программе развития сельских территорий. "Было бы правильно, чтобы бюджеты рыбацких, прибрежных поселений получали чуть больше от природной ренты. Нужно исправлять", - отметил президент ВАРПЭ.

Осенью 2019 года бывший тогда премьер-министром Дмитрий Медведев отмечал, что льготы должны получать те рыбохозяйственные предприятия, которые используют современные технологии и добиваются высокой степени переработки.