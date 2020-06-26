Арктический район Чукотки очистят в этом году от 2 тыс. тонн металлолома

ТАСС, 26 июня. Провиденский городской округ в арктическом районе Чукотки в 2020 году очистят от 2 тыс. тонн металлолома в рамках экологической госпрограммы "Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском АО". Об этом сообщила ТАСС сотрудник департамента природных ресурсов и экологии округа Оксана Дубовая.

Проблема с вывозом металлолома на Чукотке существует несколько десятилетий: в советские годы топливо на полуостров завозили в бочках, которые до сих пор складированы в промышленных зонах. Так как на Чукотке нет ни одного предприятия по переработке вторчермета, власти вывозят его в соседние дальневосточные регионы.

"Мероприятия по очистке побережья и промышленных зон ведутся в рамках госпрограммы. В прошлом году из Певека вывезли около 3 тыс. тонн металлолома - это не только бочки, но и старая брошенная техника, трубы. В этом году своеобразная генеральная уборка запланирована в Провиденском городском округе: планируется, что предприятие, имеющее лицензию на проведение таких работ, вывезет оттуда около 2 тыс. тонн черных металлов для последующей утилизации", - сказала Дубовая.

В департаменте пояснили, что ржавые бочки, складируемые в тундре, наносят урон и животному миру полуострова: нередко об их острые края режутся северные олени. Всего, по подсчетам экологов, на Чукотке складировано около 200 тыс. старых бочек, которые власти округа планируют вывезти в течение пяти лет.

В 2019 году президент России Владимир Путин, выступая на заседании Арктического совета, назвал экологическую угрозу главной в Арктике и отметил, что в связи с возможным экономическим освоением арктической зоны эти риски возрастают. Глава государства добавил, что Россия реализует проекты в Арктике на основе самых современных экологических стандартов, и эта работа будет продолжена.