Забайкалью нужно 477 млн рублей для ремонта пищеблоков для питания в школах

ЧИТА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края оценило в 477 млн рублей ремонт школьных пищеблоков для организации горячего питания в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, сообщила на совещании в пятницу глава министерства Наталья Бянкина.

Губернатор Александр Осипов в пятницу назначил проверку из-за срыва работы по включению Забайкалья в число получателей субсидии на организацию горячего питания в 2020 году. Регион не попал в программу из-за девяти школ, не имеющих приспособленных столовых.

"Общий объем потребности составляет 477 млн. […] 345 млн - это ремонт помещений школьных пищеблоков, 105 млн - приобретение либо обновление технологического оборудования", - сказала Бянкина на совещании по организации горячего питания в школах.

По данным краевого Минобразования, горячее питание пока организовано в 628 из 661 здания школ. При этом 342 пищеблока не соответствуют требованиям по площади, 501 работает с превышением проектной вместимости, 50 недостаточно оснащены оборудованием. Кроме того, износ оборудования в 265 пищеблоках составляет около 80%.

Президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию 15 января предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.