В Южно-Сахалинске начался гастрономический марафон "Почувствуй вкус Сахалина"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Первый гастрономический марафон "Почувствуй вкус Сахалина" в пятницу стартовал в Южно-Сахалинске. Это совместный проект Сахалинского туристско-информационного центра и региональной ассоциации рестораторов и кулинаров "Сакура", сообщили ТАСС в агентстве по туризму Сахалинской области.

Марафон организован с целью развития гастрономического туризма в Сахалинской области и повышения культуры обслуживания и подачи блюд. Помимо этого, одной из задач масштабного мероприятия стало продвижение продукции региона на внутреннем и внешнем рынках.

"Марафон стартовал. Все лето и до конца сентября лучшие заведения Сахалинской области будут предлагать посетителям специальное дополнительное меню блюд от шеф-поваров исключительно из местных продуктов - дикоросов и морепродуктов, приготовленных по традиционным рецептам. Сахалинские повара будут использовать для приготовления папоротник, черемшу, лопух, морскую капусту, морской виноград, краб, гребешок, креветку, палтус, осьминог, икру морского ежа и не только", - сообщил собеседник агентства.

По информации агентства, в марафоне принимают участие семь ресторанов Южно-Сахалинска. Все блюда в дополнительном меню будут предлагаться по доступным ценам.

Как сообщили ТАСС в правительстве Сахалинской области, изначально планировалось, что в дни проведения марафона на Сахалин смогут приехать туристы со всего мира. Из-за пандемии коронавируса в настоящее время въезд на территорию островов ограничен. Исключение составляют только местные жители с сахалинской пропиской, ближайшие родственники и официально приезжающие на работу. Несмотря на это, проведение марафона решено было не отменять.

Сахалинская кухня давно стала особым гастрономическим брендом, известным не только в России, но и в других странах. Она сформировалась в результате смешения многих культур представителей национальностей, проживающих на территории островов. Помимо этого, большое влияние оказало географическое расположение и имеющиеся в области биологические ресурсы. Островные блюда удостоились второго места в номинации "Российский гастрономический туризм" престижной премии National Geographic Traveler Awards.