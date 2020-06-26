В высокогорье Северной Осетии в 2022 году отреставрируют храм X-XI веков

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июня. /ТАСС/. Работы по реставрации одного из самых древнейших христианских храмов России - Зругской церкви Х-ХI веков в Северной Осетии - начнутся в ближайшее время и завершатся в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.

"В этом году на объекте пройдут работы по берегоукреплению и восстановлению холма, а также мероприятия по укреплению сохранившейся части храма. В следующем году будут вести работы по реставрации самого здания памятника. В целом завершить реставрацию одного из древнейших христианских памятников на территории России планируется в 2022 году", - сказал Моргоев.

К реставрационным работам на объекте культурного наследия федерального значения, которые проходят в сложных условиях высокогорья, привлечены лучшие специалисты-реставраторы со всей страны. За ходом работ установлен строгий контроль со стороны заказчика - Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии, авторского и технического надзоров.

Памятник расположен в урочище Зруг в Алагирском районе Северной Осетии на высоте 2 122 м над уровнем моря на древнем перевальном пути в Закавказье. Значительная часть холма, на котором в средневековье был возведен храм, осыпалась в сторону реки Зругдон. Постепенно со склоном обрушились все своды и половина стен памятника, уцелела алтарная часть. Зругский храм интересен сохранившимися остатками росписей XII века, а также наличием фрагментов сохранившихся фресок.

"Стены были покрыты фресками, от которых в основном сохранился подготовительный рисунок: в апсиде - фрагменты святительского и апостольского чинов, на южной стене читаются "Распятие", "Жены-мироносицы у Гроба Господня", "Встреча Марии и Елисаветы", отдельные фигуры святых, над входом - "Чудо св. Евстафия Плакиды", - говорится в православной энциклопедии. Снаружи в тимпане над входом был образ Спасителя или Богородицы с Младенцем, который на сегодняшний день практически утрачен. Изображение мученицы (видимо, св. Варвары) перенесено в музей во Владикавказе. Роспись датируется 2-й половиной XII в.

Реставрация Зругского храма приурочена к празднованию 1100-летия крещения Алании. На работы направлено около 75 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. В 2019 году по заказу правительства Северной Осетии была разработана полноценная научно-проектная документация по сохранению Зругского храма, которая получила положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы и прошла все необходимые в соответствии с законодательством РФ согласования.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий, в числе которых реставрация ряда объектов культурного наследия на территории республики.