На создание памятника Героям России в Чите выделили почти 5 млн рублей

ЧИТА, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края выделило 4,8 млн рублей на строительство в Чите памятника трем Героям России из Забайкальского края, погибшим при исполнении воинского долга, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства.

"По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова выделено 4,8 млн рублей на строительство памятника в Чите трем забайкальским героям России - Алдару Цыденжапову, Евгению Эпову и Виктору Тюрикову. По словам председателя оргкомитета Гончикбала Баирова, на возведение монумента необходимо более 6,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее оргкомитет при информационной поддержке властей собрал около 1,6 млн рублей пожертвований. Открыть памятник предполагается 24 сентября.

"В этот день в крае отмечают День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Кроме того, в этом году исполнится 10 лет подвигу погибшего 28 сентября 2010 года Алдара Цыденжапова", - приводятся в сообщении слова Баирова.

Подполковник Виктор Тюриков погиб во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, когда в августе 2003 года удерживал от падения свой подбитый вертолет Ми-8МТ, пока из него не эвакуировался весь экипаж. Матрос Тихоокеанского флота России Алдар Цыденжапов в сентябре 2010 года ценой своей жизни спас корабль и экипаж из 348 человек. Сержант спецназа Евгений Эпов погиб в январе 2012 года в ходе контртеррористической операции в Дагестане, накрыв собой гранату.