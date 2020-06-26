Пушкинский народный дом в Адыгее отремонтируют за 162 млн рублей

МАЙКОП, 26 июня. /ТАСС/. Памятник градостроительства и архитектуры Адыгеи - Пушкинский народный дом, где располагаются Национальный театр Республики Адыгея имени И. С. Цея и Русский государственный драматический театр имени А. С. Пушкина, будет капитально отремонтирован до 2021 года. На эти цели власти республики направят 162 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу министр культуры региона Юрий Аутлев.

"Здание Пушкинского народного дома будет капитально отремонтировано в ближайшие два года, 162 млн рублей на эти цели направлены по индивидуальной программе социально-экономического развития республики. Фасад и внутренние интерьеры архитектурного памятника сохранят свой облик, а помещения здания и сцена будут оснащены самым современным оборудованием, что позволит двум театрам региона - Национальному театру Республики Адыгея имени И. С. Цея и Русскому государственному драматическому театру имени А. С. Пушкина - осуществлять постановки на более качественном уровне", - сказал он.

Планируется, в частности, оснащение здания современным световым и звуковым оборудованием. Проектно-сметная документация для проведения капремонта памятника архитектуры была изготовлена благодаря спонсорской поддержке компании "Волма", проект прошел госэкспертизу, уточнил министр.

"Пушкинский народный дом - это один из трех объектов культуры, который включен в индивидуальную программу социально-экономического развития Адыгеи на период до 2024 года. Кроме него, финансирование для капремонтов получат два Дома культуры в Тахтамукайском районе - в поселках Яблоновский и Энем, им направят по 55 млн рублей", - добавил Аутлев.

Пушкинский народный дом - одно из старейших зданий, построенных в Майкопе. В 1901 году его как культурно-просветительный центр города возвел архитектор И. А. Фомин по инициативе интеллигенции на средства горожан и купечества. В 1936 году там размещался драматический театр, а во время фашистской оккупации - конюшни. За время Великой Отечественной войны здание было частично разрушено, в 50-е годы прошлого века сохранившаяся коробка здания реконструирована.