Детскую поликлинику на 500 посещений откроют в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 26 июня. /ТАСС/. Детскую поликлинику на 500 посещений откроют в Надтеречном районе Чечни в июле 2020 года для стимулирования жилищного строительства в рамках нацпроекта. Об этом ТАСС сообщил в пятницу начальник отдела программ по развитию жилищного строительства регионального Минстроя Лечи Вашаев.

"На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы детской поликлиники на 500 посещений в смену в селе Знаменское Надтеречного района. В эксплуатацию объект планируется ввести в июле 2020 года. Лимит денежных средств на строительство составляет более 190 млн рублей, в том числе 1,9 млн - из республиканского бюджета", - отметил Вашаев.

По его словам, детская поликлиника предназначена для оказания амбулаторной помощи жителям района до 18 лет. "Население района - 64 тыс. человек, им не придется ездить в город. Здание поликлиники трехэтажное, она оснащена современным оборудованием. Этот объект привязан к жилым домам, которые строятся в этом районе площадью около 26 тыс. кв. метров", - добавил Вашаев.

В Чечне программой стимулирования развития жилищного строительства предусмотрено возведение пяти социальных объектов в 2020 году, в том числе три детских сада, дополнительный корпус гимназии, сети водоснабжения и автомагистрали. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено свыше 721 млн рублей. В настоящий момент готовность объектов составляет 90%.