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Интеллектуальные транспортные системы внедрят на дорогах Ставрополья к 2022 году

Они позволят сделать движение более безопасным и разгрузить дороги

ПЯТИГОРСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края внедрят интеллектуальные транспортные системы на дорогах региона по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2022 году. Они позволят сделать движение более безопасным и разгрузить дороги, сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона в пятницу.

"Росавтодор выбрал Ставропольский край как один из регионов, который получит финансирование на проектирование и внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Эта система предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением и включает города с населением свыше 300 тыс. человек. Реализация мероприятий пройдет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории края планируется создание порядка 22 подсистем, входящих в ИТС. Из них 7 предполагается расположить на региональных дорогах. Это подсистема метеомониторинга, мониторинга параметров транспортных потоков, светофорного управления, информирования участников дорожного движения с помощью динамических информационных табло и знаков переменной информации, мониторинга экологических параметров, весогабаритного контроля транспортных средств, контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта.

Отмечается, что оставшиеся 15 разместят на муниципальных дорогах, входящих в Ставропольскую городскую агломерацию. Здесь, согласно эскизному проекту, планируется создать подсистему контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта, мониторинга состояния дороги и дорожной инфраструктуры, светофорного управления и так далее.

Работы по проектированию предполагается провести в этом году, а непосредственная реализация данного проекта запланирована на 2021-2022 годы.

"Функционирование интеллектуальной транспортной системы предполагает создание единой платформы управления транспортной системы. Благодаря ей станет возможным снизить количество аварийно-опасных участков на автодорогах, уменьшить количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, постепенно устранить загруженность дорог и свести на нет ущерб, наносимый дорогам большегрузным транспортом", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Евгения Штепы.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

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