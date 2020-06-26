Этнологическая экспертиза началась в районе разлива ГСМ на севере Красноярского края

НОРИЛЬСК, 26 июня. /ТАСС/. Этнологическая экспертиза для оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера (КМНС) от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске началась в Красноярском крае. Об этом в пятницу ТАСС сообщил координатор программ Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов.

Комиссию по проведению этнологической экспертизы создали ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Экспертный центр "ПОРА". В ее состав вошли представители Федерального агентства по делам национальностей, ученые из Московского госуниверситета, Северного (арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая. Комиссии предстоит установить, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы КМНС. Будут изучены текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций. Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам.

"Начали полевой этап <...>. Полевой этап представляет собой следующее: ученые по различным направлениям собирают пробы грунта, воды, делают соответствующие замеры на местах, происходят встречи с коренным населением - завтра у нас выезд на вертолете в тундру. С участием коренных жителей будут проведены замеры на местах <...>. Это полевой этап, который продлится около 10 дней, в дальнейшем эти материалы поступят в обработку и около 1,5 месяца будет длиться этап кабинетной работы", - сказал Иванов.

По его словам, в августе должен появиться итоговый документ работы экспертов. Как уточнила ТАСС руководитель отдела права и международного сотрудничества Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Антонина Горбунова, в итоговом докладе будет содержаться весь комплекс мер по компенсации вреда, нанесенного природе и местным жителям. Ученые также создадут этнологическую карту всех хозяйствующих субъектов коренных малочисленных народов Севера.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Как сообщал ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин, компания в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 млрд руб. (или 150 млн долларов), отмечая, что эта цифра будет скорректирована после окончания всех оценок и проверок. На данный момент, по словам Потанина, в эти работы вложено около 5 млрд руб.