В Амурской области началось строительство моста через Зею

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Строители приступили к возведению нового моста через реку Зея в Амурской области, сообщило правительство региона в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину и правительству Амурской области выделить федеральные средства на строительство моста через реку Зею в Благовещенске в 2020 году. Госконтракт на строительство заключен с "УСК "Мост", ранее занимавшейся возведением соединяющего Россию и Китай моста через Амур.

"Мы сразу стараемся открыть максимально возможный фронт работ, на сегодня это левый берег, мы идем в сторону русла реки Зея для мостостроения и в противоположную сторону для создания инфраструктуры строительных городков, площадок, а также для начала производства работ по сооружению семикилометровых дорожных подходов", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по строительству АО "УСК "МОСТ" Эдуарда Давыдова.

По проекту строительство моста завершат за 42 месяца, подрядчик планирует выполнить работы за 30 месяцев, открыть движение планируется в конце 2022 года. "Нам необходимо развить максимально широкий фронт и приступить к сооружению всех конструктивов практически одновременно. Сейчас ведется работа нашими специалистами совместно с проектировщиками для определения технологии ведения строительных работ с учетом опыта, который мы получили на строительстве моста через Амур", - отметил Давыдов.

На стройке будет задействовано 3 тыс. специалистов - это вдвое больше, чем на строительстве международного моста через реку Амур. Мощности будут наращиваться постепенно, жители Амурской области составят половину задействованных специалистов, из других регионов будут привлекаться узкопрофильные специалисты.

Это будет второй мост через Зею, его планируется построить примерно в километре от существующего.

В июне было открыто автомобильное движение по единственному пока мосту через Зею после ремонта. Из-за его повреждений в апреле вводился локальный режим ЧС, движение приостанавливалось. Этот мост соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока, альтернативный путь проходит через город Свободный и дает крюк в 300 километров.