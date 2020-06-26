Пост МЧС выставлен в горах над Тырныаузом в КБР в связи с угрозой схода селевых масс

НАЛЬЧИК, 26 июня. /ТАСС/. Спасатели МЧС России в круглосуточном режиме будут дежурить в верховьях реки Герхожан-Суу в зоне селевого каньона из-за угрозы схода селевых масс на город Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил в пятницу начальник главка МЧС по субъекту Михаил Надежин.

Осенью 2017 года на Тырныауз дважды сходили мощные селевые потоки, которые, спускаясь по руслу этой реки, перекрывали реку Баксан посередине города, что вызвало подтопление в верхней части города.

"Мы продолжаем постоянный мониторинг двух опасных участков (река Герхожан-Суу и селеопасное озеро Башкара), выставили круглосуточный пост из четырех спасателей в верховьях реки Герхожан-Суу для наблюдения за озером, будем проводить еженедельный мониторинг озера Башкара", - сказал Надежин, отметив, что спасатели обеспечены необходимым оборудованием, средствами связи и снаряжением.

Правительственной комиссией совместно с учеными и представителями Главного управления МЧС России по КБР были обследованы оба эти объекта и даны соответствующие рекомендации, пояснил Надежин.

"По реке Герхожан-Суу наблюдается активизация оползня Бузулган, который осыпался в реку и создает явную угрозу схода селевого потока большой мощности. В текущем году принято решение по расчистке селепропускного лотка в городе Тырныауз", - уточнил он. Аналогичные рекомендации выданы по озеру Башкара, на котором в 2018 году была проделана большая работа и снижена его селевая активность.

В 2020 году планируется провести работы по доведению этого озера до безопасного состояния в связи с тем, что природные процессы имеют свое значение и оказали влияние на это озеро, добавил Надежин.