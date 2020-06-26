Первый экспериментальный персиковый сад заложили в КЧР

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Экспериментальный персиковый сад площадью 1 га заложили на территории Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии, персиковые деревья впервые высажены в регионе, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Садоводческая отрасль в нашей республике не стоит на месте. В "Садах Карачаево-Черкесии" высажен первый персиковый сад, который раскинулся на площади одного гектара. Высадка прошла в экспериментальном порядке, на данном этапе важно понять, приживется эта культура в республике или нет. Ожидания достаточно оптимистичны", - написал он.

Глава республики отметил, что успешная реализация проекта позволит получать от 20 до 30 тонн персиков, которые будут поставляться на прилавки республики. Также будут созданы рабочие места для местных жителей.

"Отмечу, что Карачаево-Черкесия стала первым регионом, где в промышленных масштабах начали выращивать груши, теперь производятся персики. И яблоки, разумеется. Мы ставим целью не только возродить культуру садоводства, выращивая традиционные для Карачаево-Черкесии культуры, такие как яблони и груши, но и значительно расширить разнообразие производимых экологически чистых фруктов, которые пользуются спросом у людей", - добавил Темрезов.

В последние годы в Карачаево-Черкесии активно развивается садоводство. Компания "Сады Карачаево-Черкесии" по инвестиционному проекту, включенному в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа, уже высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском районе КЧР. При выходе на проектную мощность в течение пяти лет можно будет собирать по 50 тонн фруктов с гектара. Реализация проекта дала республике около 100 новых рабочих мест.

В 2019-2021 гг. компания намерена реализовать в республике второй инвестиционный проект с объемом вложений более миллиарда рублей. Он предполагает закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа.