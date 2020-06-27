В Приморье по поправкам к конституции проголосовали 20% избирателей, на Чукотке - 37%

ТАСС, 27 июня. Явка участников голосования по поправкам к Конституции РФ в Приморском крае по итогам двух дней с момента открытия избирательных участков составила около 20%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"В Приморье подвели итоги второго дня общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Общая явка избирателей по состоянию на 10:00 (03:00 мск) 27 июня составила около 20%", - сообщили в краевом правительстве.

В Чукотском автономном округе, сообщается на сайте регионального правительства, проголосовали более 11 тыс. человек или 37,25% избирателей. Самая высокая явка - 51% - зарегистрирована в городском округе Эгвекинот, там проголосовали 1 420 человек.

В Забайкальском крае, по данным регионального избиркома, проголосовали 68 461 человек, это 8,6% от общего числа участников голосования. В воскресенье в этом регионе планируется завершить сбор бюллетеней в труднодоступных районах. "По состоянию на 25 июня три участка проголосовало полностью - это в Тунгиро-Олекминском районе, там 51 человек пришел, вертолет летал. Завтра вертолет будет в Красночикойском районе, и на этом завершаем", - сообщил ТАСС член избирательной комиссии региона с правом решающего голоса Владимир Дмитриев.

В целом во всех регионах Дальневосточного федерального округа голосование проходит без нарушений, сообщили ТАСС в избирательных комиссиях, в краевых, областных и республиканских правительствах.

Ранее со ссылкой на Общественную палату РФ сообщалось о 12 нарушениях стандарта избирательного процесса в Бурятии, отмеченных наблюдателями во время опроса. Однако в региональном отделении данные сведения опровергли. Общественники сообщили об этом федеральным коллегам и отметили необходимость пересмотреть подходы к мониторингу посредством телефонных опросов. "Мы переговорили со всеми наблюдателями, которые приняли участие в опросе ситуационного центра Общественной палаты России, и в настоящий момент наблюдателями на избирательных участках республики нарушений не зарегистрировано", - сообщил журналистам председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.

Избиратели о голосовании

В Приморье, где работают более 1,3 тыс. избирательных участков, для удобства людей создали еще один - на авиационном заводе "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России"). Управляющий директор предприятия Юрий Денисенко отметил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ - это "точка отсчета новой эпохи, которая определит будущее нашей страны на несколько десятилетий".

На Камчатке проголосовал сенатор Борис Невзоров, по его мнению, важнейшая поправка - запрет отчуждения российских территорий и запрет чиновникам иметь двойное гражданство. "Поправки обсуждались широкой общественностью почти полгода, предложения готовили всем миром. Поэтому очень трудно понять, когда кто-то беспричинно голосует против, даже не ознакомившись. Те, кто действительно внимательно прочитал и вник в суть, начинают осознавать необходимость этих изменений, и уже по-другому принимают решения", - сказал он журналистам.

Глава Якутии Айсен Николаев ключевыми назвал поправки к Конституции РФ, которые касаются защиты интересов людей. "Государство берет на себя ответственность за решение самой острой проблемы - преодоления бедности, в которой все еще живут многие в стране. Счастье и благосостояние каждого человека становится исключительной и непререкаемой ценностью. Как глава одного из крупнейших регионов, многонациональной республики, именно в этом я вижу суть перемен и всей ответственности власти", - сказал Николаев в своем обращении жителям республики.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, обращаясь к сахалинцам и курильчанам, отметиил, что "по совокупности социальной защищенности" жители региона являются "первыми в Российской Федерации". "За нами уже идут другие территории, включая Москву, Санкт-Петербург и другие территории. И когда в Конституции написано об обязанности индексирования социальных выплат, например, пенсии, для нас это принципиально важно. Значит, мы на десятки лет сохраняем за собой приоритетное право иметь лучшие результаты социальной политики", - сказал журналистам Лимаренко.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.