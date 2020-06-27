В Северной Осетии работы на объектах по нацпроектам несмотря на пандемию идут по графику

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июня. /ТАСС/. Строительные работы на 125 социальных объектах в Северной Осетии в рамках нацпроектов идут в штатном режиме несмотря на ограничительные мероприятия в связи с пандемией, говорится в сообщении пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания правительства республики.

"Строительство 125 социально значимых объектов ведется на территории республики в 2020 году. Возводятся они в рамках государственных программ и национальных проектов. Несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией, работы на всех площадках ведутся в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Строительство объектов ведется по нацпроектам "Развитие транспортной инфраструктуры", "Развитие образования", "Развитие физической культуры и спорта", "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", "Развитие здравоохранения", "Комплексное развитие сельских территорий".

Всего в текущем году на решение вопросов социально-экономического развития республики за счет всех источников финансирования планируется направить 17,8 млрд рублей. Общий объем бюджетного финансирования программных мероприятий составит 7,9 млрд рублей, что превышает бюджетные назначения 2019 года в 1,1 раза.