Студенты в Северной Осетии пройдут стажировку на предприятиях республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 июня. /ТАСС/. Студенты высших и средних учебных заведений будут проходить стажировку в организациях и на предприятиях Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания проектного офиса Агентства развития республики.

"Важным вопросом повестки стала организация профессиональной стажировки студентов высших и средних учебных заведений в организациях и на предприятиях Северной Осетии, - говорится в сообщении. - Проект "Профстажировки 2.0." поможет молодым людям получить практический опыт и навыки в выбранной профессии".

Глава республики Вячеслав Битаров отметил, что необходимо создать условия для эффективного взаимодействия образования, науки и производства. "Нужно создавать кафедры на базе производственных предприятий, проводить на системной основе практические занятия для студентов непосредственно на местах. Таким образом, они смогут иметь четкое представление о будущей работе и по завершении учебы быть уже подготовленными специалистами", - цитирует пресс-служба Битарова.