Крупнейший вуз Северного Кавказа будет дважды в год проводить цифровые ярмарки вакансий

СТАВРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим вузом округа, будет дважды в год проводить цифровые ярмарки вакансий для своих студентов. Впервые подобная ярмарка прошла весной 2020 года в период пандемии, сообщили ТАСС в пресс-центре университета.

"Условия пандемии и повсеместного перехода на дистанционное обучение привели к повышению эффективности использования онлайн-инструментов в сфере трудоустройства. В этом году успешно прошла цифровая ярмарка вакансий, полностью в режиме онлайн, теперь мы планируем проводить ее дважды в год", - сообщили в пресс-центре.

В вузе отмечают, что в период пандемии увеличилось количество вакансий с дистанционным режимом работы. В университете в апреле 2020 года создали базу таких вакансий, ее будут развивать в будущем. В среднем в первый год после окончания университета трудоустраиваются свыше 90% выпускников СКФУ.

"Высокие показатели трудоустройства объясняются тем, что ряд студентов, начиная с 3-4 курсов, проходят стажировку в ведущих компаниях региона, или работают в свободное от учебы время. По результатам исследований по проблемам занятости доля таких студентов составляет до 40%", - пояснили в пресс-центре.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.