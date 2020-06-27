В Ингушетии в 2020 году возведут три дорожные развязки для улучшения движения

МАГАС. 27 июня. /ТАСС/. Три транспортные развязки возведут в Ингушетии в 2020 году на трассе "Кавказ", что позволит улучшить дорожную обстановку в республике и сократить аварийность, сообщила в субботу пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

Участок трассы "Кавказ" длиной 26 км начали реконструировать в Ингушетии в сентябре 2018 года. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос.

"К концу 2020 года завершится масштабный проект реконструкции 26-километрового участка трассы от границы с Северной Осетией до сельского поселения Троицкое в Ингушетии (563 - 589 км). Мостостроители возводят три двухуровневые развязки: Магас, Назрань и Карабулак. Они призваны разделить потоки автотранспорта, увеличить уровень комфорта, а главное, безопасности дорожного движения. К слову, специалисты ликвидируют три места концентрации ДТП", - говорится в сообщении.

Как сообщается, развязка "Карабулак" на 582-м км будет построена по типу неполного клеверного листа, а инженерные строения "Магас" и "Назрань" на 564-м и 568-м км выполнят в продольном профиле на вертикальной выпуклой кривой радиусом по 10 тыс. м. Общая протяженность развязок составит почти 2,5 км, ширину проезжей части доведут до 15 м, а каждой из четырех полос - до 3,75 м.

"В составе транспортных развязок будут построены три четырехполосных путепровода, дорожники установят 12 км металлического барьерного ограждения, для отвода воды устроят 10 водопропускных труб и лотки. На всех развязках устроят свыше 9 км линий искусственного освещения и нанесут разметку из термопластика для обеспечения безопасности движения в любое время суток. Кроме того, установят новые светоотражающие дорожные знаки, сигнальные столбики и катафоты на барьерное ограждение", - уточняют в пресс-службе.

Объект включен в национальный проект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры".