Глава Якутии: указ о развитии ДФО закрепил курс на опережающее развитие макрорегиона

ТАСС, 27 июня. Указ президента России о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока закрепил курс на опережающее развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО), теперь регионам ДФО необходимо более тесно сотрудничать между собой. Такое мнение высказал в субботу ТАСС глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшие три месяца утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Соответствующий указ главы государства был опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Указ закрепляет курс на опережающее развитие макрорегиона, на превышение среднероссийских темпов роста показателей развития человеческого капитала, качества жизни населения и экономического развития <…> Дальневосточные субъекты в период пандемии столкнулись с одинаковыми вызовами, мы научились взаимодействовать в сфере здравоохранения, теперь нужна солидарность и взаимопомощь в социальной политике, экономике, культуре, образовании, туризме. Целесообразно, руководствуясь новым президентским указом, продвигать во всем федеральном округе лучшие практики и единые для нашего макрорегиона эффективные решения", - сказал Николаев.

Глава Якутии напомнил, что на заседании Ленского клуба (дискуссионная площадка, на которой федеральные эксперты и представители регионов обсуждают актуальные проблемы регионов Дальнего Востока) он предложил подписать соглашение о сотрудничестве между всеми регионами ДФО под эгидой полпредства. "Это тем более важно для скорейшего достижения целей, поставленных в указе "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока". Дальнему Востоку необходимо стать быстрым", - отметил Николаев.

По его словам, в Республике Саха (Якутия) поставлены задачи к 2024 году обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и увеличить объемы жилищного строительства не менее чем в 1,8 раза. "Мы сделали акцент на развитии инфраструктуры высокотехнологичных отраслей. Во многом благодаря этому Якутия сегодня реализует 82% экспорта IT-услуг Дальнего Востока, общий объем составляет 28 млн долларов. Республика входит в 12 лучших субъектов РФ по этому направлению", - сказал Николаев.