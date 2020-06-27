Экспедиция Северного флота обнаружила места дислокации артбатарей времен войны на Таймыре

МУРМАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Экспедиция Северного флота на основе изучения космических снимков регионов российской Арктики обнаружила в районе Таймырского полуострова места дислокации самых северных советских артиллерийских батарей времен Великой Отечественной войны. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Северного флота.

Речь идет о фортификационных сооружениях Беломорской флотилии, которые с 1943 года преграждали гитлеровскому подводному флоту действия на Севморпути в Карском море по недопущению прохода союзнических конвоев в Баренцево море с востока. В августе 2020 года один из отрядов комплексной экспедиции Северного флота планирует высадиться на острове Нансена и полуострове Михайлова совместно с учеными Русского географического общества. Задача - впервые после войны исследовать обнаруженные объекты советского "Арктического фронта".

"Две группы объектов в районе Таймырского полуострова достоверно идентифицированы как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота. Речь идет о батареях №264 на полуострове Михайлова и №265 на острове Нансена. Батареи входили в состав 93-го Отдельного артиллерийского дивизиона. Установлены они были в 1943 году, когда активность фашистских подводных сил создала серьезную угрозу советским коммуникациям в Карском море. На каждой батарее находилось по четыре 122 мм орудия", - сказано в сообщении.

На флоте отметили, что на космических снимках отчетливо распознаются основные и запасные орудийные позиции и место расположения подразделений, где личный состав нес дежурство до самого конца войны.

Как следует из расшифрованного научной группой экспедиции бортового журнала фашистской подводной лодки U-711, отмечается в сообщении, размещение флотских артиллеристов на пустынных арктических островах заставило фашистов перенести районы своих действий.

Как сообщалось, экипаж судна тылового обеспечения Северного флота "Эльбрус" во время выполнения задач северного завоза на острова Северного Ледовитого океана обнаружил на архипелаге Земля Франца-Иосифа место продовольственного депо австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, открывшей миру этот архипелаг.