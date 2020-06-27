Более 1 000 человек посетили крепость Дербента после открытия для индивидуальных посещений

МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Древнейшую крепость Нарын-Кала (входит в Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - прим. ТАСС) в Дагестане посетили более тысячи туристов после ее открытия 16 июня для индивидуальных посещений. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель пресс-службы музея Роман Сафанов.

Все отделы музея-заповедника, включая архитектурный комплекс "Цитадель Нарын-Кала", были закрыты для посетителей из-за пандемии нового коронавируса с конца марта.

"С 16 июня древний архитектурный комплекс "Цитадель Нарын-Кала" открыт для посещения с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. За этот период исторически важный объект посетили более тысячи человек, в том числе туристы из разных регионов России", - сказал Сафанов.

По его словам, с каждым днем количество посетителей увеличивается. "Пока нашим гостям доступно посещение только на открытом воздухе, где расположены памятники истории и культуры различных периодов, а находящиеся на территории комплекса музейно-выставочные залы закрыты до специального распоряжения, но, несмотря на это, людям интересно бывать в цитадели, чтобы своими глазами увидеть и окунуться в атмосферу древности", - заключил собеседник агентства.

Один из древнейших городов России и мира - Дербент - находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.

По данным регионального оперштаба, на 27 июня в Дагестане зарегистрировано 7 636 случаев инфицированных коронавирусом, в том числе 75 за последние сутки, 5 525 человек выздоровели, 369 умерли. С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим.