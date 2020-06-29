Площадь пожаров на подконтрольной территории в России выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в России, которые тушат сотрудники лесопожарных служб, за сутки увеличилась почти в 1,5 раза, до 165 тыс. га, сообщает в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. На утро воскресенья в РФ действующими ведомство называло пожары на площади 111 555 га.

"На 00:00 мск 29 июня 2020 на территории Российской Федерации действовало 246 лесных пожаров на площади 165 831 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 14 пожаров на землях лесного фонда на площади 41 284 га (Чукотский АО); 21 пожар на землях лесного фонда на площади 40 262 га (Камчатский край)", - говорится в сообщении.

Кроме того, крупные очаги действуют в Магаданской области (36 140 га), Красноярском крае (31 617 га) и Иркутской области (2 649 га). Небольшие площади лесных пожаров до 100 га зафиксированы в Томской, Амурской и Псковской областях, в республиках Бурятии, Карелии и Туве, а также в Ямало-Ненецком АО и Алтайском крае. Также огонь распространяется на некоторых особо охраняемых природных территориях в Республике Саха (Якутия), Республике Бурятии, в Красноярском крае, Иркутской области, Ямало-Ненецком АО, Туве и Алтайском крае.

На тушении задействовано 3 340 человек, 512 единиц техники, 68 воздушных судов на мониторинге и еще 45 на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен на всей территории Камчатского края, в двух районах Иркутской области, в одном районе Красноярского края, одном районе Магаданской области, в двух районах Якутии и в двух районах Чукотского АО.