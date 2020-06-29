Дорожные рабочие восстановили проезд к нескольким селам в Приморье после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Проезд к нескольким селам в Приморском крае, который ограничивали из-за дождевого паводка в субботу, восстановлен, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

Прошедший в конце прошлой недели дождь привел к нарушению автомобильного сообщения с несколькими селами в четырех районах. Проезд был ограничен на 3-4 км автодороги Загорное - Краснояровка в Яковлевском районе, на подъезде к селу Подгорное в Кировском районе, на 2-3 км автодороги Лукьяновка - Новополтавка в Красноармейском районе и на нескольких участках трассы 300 километр - Фурманово в Ольгинском районе.

"Транспортное сообщение с селом Краснояровка восстановлено. В Черниговском районе к селу Абражеевка подтоплен мост, есть объезд. В Ольгинском районе к селу Фурманово - проезда нет. В Кировском районе открыт проезд к селу Подгорное", - сообщили в пресс-службе.

Ограничения на проезд легкового транспорта также все еще действуют на третьем километре дороги Загорное - Краснояровка в Яковлевском районе, где дорожное полотно освободилось от воды.

Дожди в Приморье начались 20 июня, в пятницу синоптики распространили предупреждение о сильных дождях на юге региона, которые могут вызвать подъем уровня воды в реках и подтопления. По данным Приморского гидрометцентра, прошедшие дожди осложнили паводковую обстановку в регионе. В ближайшие сутки вероятность небольших дождей сохраняется по всему краю.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки на Дальнем Востоке, в частности в Приморском крае. Там оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тыс. домов и 7,38 тыс. придомовых территорий с населением 13,195 тыс. человек.