Первый в России соколиный центр появится на Камчатке в 2022 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июня. /ТАСС/. Единственный в России центр для изучения ловчих птиц, восстановления подорванной браконьерами популяции камчатских кречетов, а также для выращивания и подготовки ловчих соколов начнет работу на Камчатке в 2022 году, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Решение о создании центра было принято в 2019 году во время посещения главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина российско-киргизского Центра реабилитации и воспроизводства ловчих птиц "Мурас" в Киргизии.

"Пока мы идем в графике и успеваем. Сначала здесь появится временный строительный городок. Впоследствии будут построены общежития для обслуживающего персонала и вспомогательные службы. Также будет построен виварий для разведения перепелки на корм кречетам и сама ферма. Здесь же расположатся гостиница и тренировочный полигон. Планируется, что в центре будет создано около 80 мест. Мы готовы организовать обучение для местных жителей, чтобы они могли у нас работать. В настоящее время идет проектирование и оформление земельного участка, сдача комплекса запланирована на конец 2021 года, начало работы на 2022 год", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора проекта "Русский соколиный центр "Камчатка" Сергея Гришина.

Он добавил, что соколиный центр на Камчатке станет первым подобным в России.

Врио главы Камчатки Владимир Солодов заявил о своем намерении поддерживать проект. "Будет серьезный вклад в развитие инфраструктуры и привлечение туристов. Это огромное международное значение, потому что проблема сохранения кречетов и других видов ловчих птиц волнует все мировое сообщество. И, конечно, это важный проект для восстановления популяции кречетов у нас на Камчатке", - сказал Солодов.