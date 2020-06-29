В Приморье увеличили набор на судостроительные и судоремонтные специальности

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Учебные заведения Приморского края увеличили набор на судостроительные и судоремонтные специальности, потребность в таких кадрах возникла в связи с активным развитием профильных предприятий в регионе. Об этом в День кораблестроителя сообщили ТАСС в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) и Дальневосточным судостроительном колледже (ДВССК).

"В этом году на специальность "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры" в ДВФУ выделено 73 бюджетных места, в прошлом году - 47", - сказали в пресс-службе вуза.

Директор ДВССК, который находится в городе Большой Камень, Геннадий Левченко отметил, что в колледже существенно увеличилось число бюджетных мест на судостроительные и судоремонтные программы подготовки. "Раньше мы принимали по 120-150 человек, с прошлого года план набора - 225 абитуриентов. В прошлом году конкурса на поступление практически не было, но ребята отсеивались в процессе обучения. Текущая приемная кампания показала, что интерес к специальности у молодых людей возрос, ежедневно поступает около 30 обращений от желающих обучаться", - сказал он.

В ДВФУ отметили, что абитуриенты стали чаще рассматривать судостроительную специальность для дальнейшей работы на современных высокотехнологичных проектах. "Популярности способствует и политика государства, направленная на развитие гражданского и военного флота, строительство судов-краболовов, судов ледового класса, шельфовых платформ и других объектов", - сказали в университете.

Перспективы профессии

По словам Левченко, большинство выпускников ДВССК сразу уходят в армию, но потенциальные работодатели отслеживают их судьбу и после завершения военной службы предлагают им работу. В частности, в молодых специалистах заинтересован судостроительный комплекс (СКК) "Звезда", где студенты четвертого курса проходят длительную оплачиваемую практику.

"Студенты работают в бригадах, а в субботу и в вечернее время готовятся к выпускным экзаменам и защите дипломных работ. Судоверфь в период практики платит им достойную заработную плату, а когда ребята получают диплом, они уже знают, куда пойдут работать", - подчеркнул директор ДВССК.

Охотно принимает студентов на практику и Находкинский судоремонтный завод (НСРЗ). Предприятие заинтересовано в молодых перспективных кадрах, которые будут участвовать в строительстве краболовных судов по программе "где ловим, там и строим". ДВССК в будущем планирует открыть направление переподготовки специалистов, которые смогут работать на НСРЗ. Сейчас учебное заведение занимается профподготовкой и переобучением специалистов для ССК "Звезда". Ежегодно краткосрочные курсы переподготовки проходят около 800 человек.

Развитие отрасли

Судостроение в Приморье активно развивается уже несколько лет. Сначала судоверфь "Звезда" начала производить крупнотоннажные суда для транспортировки нефти и газа. Реализация проектов потребовала привлечения новых работников, которые готовы жить и работать в городе Большой Камень.

Кроме того, согласно подписанному президентом РФ закону, половина квот на вылов краба в России теперь распределяется на аукционах и квоты закрепляются за компаниями-победителями, которые должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей. Закладка 13 судов уже прошла на заводах в Приморье. Церемония закладки двух судов-краболовов состоялась в апреле и на Хабаровском судостроительном заводе.

Ранее директор Находкинского СРЗ сообщал, что предприятие привлекает к работе по строительству судов сотни специалистов, в том числе из других регионов России и сопредельных государств. Кроме того, десятки сварщиков и сборщиков обучают прямо на предприятии.