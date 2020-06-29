Госуниверситет в Дагестане подготовит специалистов правового обеспечения нацбезопасности

МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) в текущем году ведет набор по семи специальностям, в том числе по новым, таким как правовое обеспечение национальной безопасности и правоохранительная деятельность. Об этом рассказал ТАСС ректор вуза Муртазали Рабаданов.

"Есть новые направления, на которые мы объявили прием, в частности, по направлению подготовки бакалавриата "Программная инженерия", профиль "Разработка программно-информационных систем". Кроме того, новые специалитеты мы запускаем в этом году - "Правовое обеспечение национальной безопасности" и "Правоохранительная деятельность", - рассказал собеседник агентства.

По словам ректора ДГУ, в текущем году в вузе впервые запущен набор и по направлению подготовки магистратуры - "Организация работы с молодежью" с профилем "Кадровый потенциал молодежи". Всего в Даггосуниверситет в 2020 году объявлен прием по 37 направлениям бакалавриата, 7 специальностям и 30 направлениям магистратуры.

Планируется, что общее число бюджетных мест составит 1 382, из них на бакалавриат - 978, в магистратуру - 348, специалитет - 56. "Поскольку мы все знаем, что подписано постановление правительства РФ о выделении дополнительных бюджетных мест, мы надеемся, что это количество у нас тоже увеличится", - добавил собеседник агентства.

Общее число контрактных мест, по словам Рабаданова, составит в этому году 3 195. Стоимость обучения по контракту не изменилась с прошлого года, отметил ректор. "Мы ее держим фактически на минимуме, который мы можем позволить", - сказал он.

Прием документов открыт в дистанционном режиме с 20 июня, в вузе рассчитывают на то, что конкурс на ряд направлений, как и прежде, будет высокий. "У нас традиционно большие конкурсы на экономические, управленческие специальности, а также на юриспруденцию и лингвистику. Также приятно отметить, что в последние годы вырос интерес к естественно-научным направлениям", - сказал Рабаданов. Ректор ДГУ также отметил, что, несмотря на ситуацию с пандемией, в вузе ожидают рост числа поступающих иностранцев.

О вузе

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 102 кафедры, 4 филиала, 2 музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.