В Пятигорске возобновил работу музей-заповедник Михаила Лермонтова

ПЯТИГОРСК, 29 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник Михаила Лермонтова в Пятигорске (Ставропольский край) после вынужденного закрытия из-за пандемии возобновил свою работу. Экскурсии пока проходят по предварительным заявкам для небольших групп, сообщила пресс-служба городской администрации в понедельник.

"В Пятигорске возобновил работу Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова. Но непростая эпидобстановка все же вносит свои коррективы: экскурсионное обслуживание - только по предварительным заявкам для групп численностью не более 10 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ограничение для индивидуальных экскурсий - 2-3 человека. При входе на территорию музея каждый посетитель обязан пройти процедуру термометрии, использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию. Приветствуется бесконтактная форма оплаты билетов.

Отмечается, что отдел "Дом Алябьева" для посещения пока закрыт. Массовые мероприятия (концерты, спектакли, выставки) не проводятся. Приостановлено и проведение плановых экскурсий в 15:00 мск по всем отделам музея.

Пресс-служба городской администрации Железноводска также сообщила, что в городском округе со 2 июля откроются семь библиотек. "На нынешнем этапе абоненты наших библиотек смогут приходить только по предварительной записи. Этот подход позволит контролировать количество людей, которые одновременно находятся в зале. Все помещения будут дважды обрабатываться дезинфицирующими средствами, а посетителям будут предлагаться маски и перчатки", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

Сообщается, что следующим этапом станет возобновление услуги "Библионяня" и литературных экскурсий. "Библиотеки пользуются популярностью у жителей и гостей округа. Особая активность наблюдается в летнее время, когда юные жители курорта выходят на каникулы", - говорится в сообщении.

О музее

Государственный музей-заповедник Михаила Лермонтова основан в 1912 году в доме, где Лермонтов провел два последних месяца своей жизни и написал стихотворения "Морская царевна", "Листок", "Выхожу один я на дорогу". Туда после дуэли было доставлено тело убитого поэта, оттуда его хоронили. Дом никогда не разрушался, и интерьер восстановлен по описаниям современников поэта.