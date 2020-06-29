В Калининграде стартовал всероссийский автопробег "Тест на ВИЧ: Экспедиция - 2020"

КАЛИНИНГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Всероссийский автопробег "Тест на ВИЧ: Экспедиция - 2020", в ходе которого жителям регионов предложат бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ, стартовал в понедельник в Калининграде, передает корреспондент ТАСС с места события.

В этом году в акции участвуют 45 регионов, 199 населенных пунктов, экспедиция продлится почти 6 месяцев - с июня по ноябрь. Акция направлена на информирование граждан по теме ВИЧ/СПИДа, мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

"У нас в этом году акция начинается с двух концов нашей страны - одновременно [с Калининградом] проходит акция на Камчатке, и автомобили [где проводится тестирование], начинают двигаться с двух сторон для того, чтобы затем встретиться. Это необходимо для того, чтобы за более короткий промежуток времени сделать тестирование максимально доступным для максимального количества людей", - сказал журналистам после церемонии открытия акции заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, подчеркнув, что тестирование проводится с соблюдением всех мер санитарной безопасности.

В Калининградской области автобусы, оборудованные лабораториями для тестирования на ВИЧ, в течение недели побывают в Советске, Гусеве, Балтийске, Калининграде и Черняховске, а затем отправятся в другие регионы страны. Экспресс-тестирование будет проводиться бесплатно и анонимно. "Задача акции состоит в том, чтобы максимально посетить некрупные населенные пункты и там сделать тестирование доступным для тех, кому логистически сложно это сделать", - отметил Салагай. Для тестирования используются тесты по слюне, которые в количестве 40 тыс. предоставила компания "Рекитт Бенкизер Хелскэр", выступившая партнером акции.

Два автомобиля, участвующие в пробеге, встретятся в Казани. Результаты акции планируется обобщить на ежегодном форуме 16 ноября, сообщил замминистра здравоохранения РФ.

Организатором акции выступает министерство здравоохранения РФ при поддержке Горьковского автомобильного завода и региональных органов исполнительной власти.