Проект реставрации комплекса башен IV-VIII веков разработают в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июня. /ТАСС/. Проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс оборонительных сооружений, IV-VIII в.в." разработают в Северной Осетии благодаря президентскому гранту. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Осетинской общественной организации "Фамильный совет "Цгъойта", выступающей инициатором проекта.

"Наш проект направлен на популяризацию бережного отношения к объектам культурного наследия среди подрастающего поколения на территории Северной Осетии через личное участие в процессе реконструкции. В частности, речь идет о сохранении объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс оборонительных сооружений, IV-VIII вв." Планируется сформировать эскизный проект комплекса и проект реставрации", - сказал собеседник агентства.

Объект находится в историческом селении Харисджин. Он является опорным пунктом одного из маршрутов Великого шелкового пути, состоит из комплекса родовых башен, двух средневековых могильников катакомбного типа, остатков Хилакской оборонительной стены, церкви Иоанна Крестителя и древнего святилища Цаззиу Мады Майрам и ряда отдельных достопримечательностей.

По мнению инициаторов, проект создаст хорошую платформу для развития общественного движения по восстановлению и развитию фамильных, родовых башен и иных объектов культурного наследия в республике, что можно наблюдать в некоторых республиках Северного Кавказа.

Уникальность объекта заключается в том, что большая часть башен сохранились в первозданном виде, но продолжает разрушаться. "Процесс исчезновения родовых поселений в горной местности, начавшийся в 1970-х годах, привел в настоящее время к депопуляции обширных территорий и нарушению традиционного уклада жизни. Вместе с поселениями умирают также объекты историко-культурного наследия, которые являются уникальными с точки зрения истории", - отметили в организации.

Размер полученного гранта составляет 2,9 млн рублей, сроки реализации проекта - июнь 2021 года.