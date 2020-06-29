Аксенов заявил, что вода из Ивановского водозабора обеспечит треть потребности Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Госпредприятие "Вода Крыма" подало дополнительные объемы воды из артезианских скважин Ивановского водозабора в систему водоснабжения Симферополя, что обеспечит треть потребности республиканского центра. Об этом в понедельник сообщил глава региона Сергей Аксенов, который по видеомосту дал команду к началу подачи воды.

"Я думаю, для Симферополя это будет знаковое событие - треть объема воды мы сегодня замещаем из других водозаборов. Вода будет накапливаться в Партизанском водохранилище, у нас будет расти запас. Уверен, что с каждым днем у нас ситуация будет все больше стабилизироваться", - сказал Аксенов.

Гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Вадим Баженов сообщил, что в первые дни после запуска из Ивановского водозабора планируют подавать около 10 тыс. куб. м воды в сутки, чтобы проверить систему. Затем объемы будут расти. "Даже если представить, что на первом этапе мы будем подавать только 45 тыс. куб. м, а где-то к концу июля при необходимости мы увеличим эти объемы и до 55 тыс. куб. м, то это та величина, на которую мы уменьшаем забор с Партизанского водохранилища. Сказать, что это важно для Симферополя - это ничего не сказать. Это просто жизненная необходимость", - пояснил Баженов.

В апреле Аксенов сообщал журналистам, что не исключает ввода специального режима подачи воды в Симферополе для бесперебойного снабжения населения. По его словам, 2020 год является одним из самых засушливых в регионе по итогам 150 лет наблюдений. 12 июня "Вода Крыма" запустила подачу воды из артезианских скважин в систему водоснабжения Симферополя, что позволит покрыть более 25% потребности города.

Переброска воды

Вода в Симферополь подается из артезианских скважин из-за снижения уровня воды в трех водохранилищах, питающих город. Их суммарный объем сегодня составляет лишь 30% от потребности. Подача воды из скважин позволит сократить отбор воды из водохранилищ поверхностного стока и продлить время гарантированного обеспечения населения Симферополя, а также ряда населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов качественной питьевой водой.

Глава республики Сергей Аксенов 19 июня в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что власти Крыма в течение пяти месяцев намерены построить 60-километровый водовод из Тайганского водохранилища в Белогорском районе для водоснабжения Симферополя, который испытывает дефицит в воде. По его словам, это даст возможность обеспечить город водой в полном объеме даже в условиях засухи.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.