Студентка из Северной Осетии победила во всероссийской политологической олимпиаде

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июня. /ТАСС/. Студентка из Северной Осетии, обучающаяся в Северо-Кавказском институте РАНХиГС, победила во всероссийской политологической олимпиаде. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Студентка первого курса Северо-Кавказского института РАНХиГС Амина Тотрова одержала победу на всероссийской олимпиаде по дисциплине "политология", - говорится в сообщении.

Участникам необходимо было продемонстрировать знания по следующим направлениям: власть, политическое лидерство и политические элиты, политические процессы, политическая система общества, основы государственного устройства России и зарубежных стран, политические партии и партийные системы, политические идеологии, политическая культура и политические коммуникации.

Организатором мероприятия выступил проект-портал дистанционных олимпиад и конкурсов "Мир олимпиад".

Научным руководителем студентки выступила директор Центра дополнительного образования, кандидат политических наук СКИ РАНХиГС Екатерина Агеева.

Студентка считает, что знание политической сферы - очень важный аспект для любого госслужащего. "Еще со школьной скамьи я увлекаюсь политическими процессами и политикой в целом. Из-за ситуации в стране на просторах интернета появилось очень много возможностей, одной из которых является участние в олимпиадах дистанционно. Я решила проверить свои знания по дисциплине "Политология", и результат меня очень порадовал", - приводит пресс-служба слова победительницы.