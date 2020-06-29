Фестиваль квестовых игр "За гранью" пройдет в Карачаево-Черкесии в августе

ЧЕРКЕССК, 29 июня. /ТАСС/. Пятидневный фестиваль квестовых игр "За гранью" планируется провести в августе на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Ожидается участие около 400 человек, рассказала ТАСС одна из организаторов мероприятия в понедельник.

"Фестиваль стартует 4 августа в горном поселке Архызе и продлится до 9 числа этого же месяца. "За Гранью" проводится второй раз, можно с уверенностью сказать, что в более усовершенствованном варианте", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в рамках фестиваля будет подготовлен квест, сюжет которого рассчитан на всю продолжительность мероприятия, также будут организованы мастер-классы на тему личностного развития и площадки для экстремальных видов спорта. Во время пятидневного фестиваля около 400 участников будут жить в палаточном городке.

"Для участников будет подготовлена уникальная сюжетно-квестовая линия, а также альтернативные зоны, где каждый сможет уединиться с природой и найти занятие по душе. Подробная программа "За Гранью" 2020 года сохраняется в секрете до самого начала события", - добавила она.

При организации фестиваля будет учтена эпидемиологическая ситуация, для безопасности участников будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора. Фестиваль "За гранью" будет проведен при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).